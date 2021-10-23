Главный редактор аналитического журнала Геоэнергетика Инфо Борис Марцинкевич объяснил, почему Владимир Зеленский предложил скидку.

Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич объяснил, почему Владимир Зеленский предложил скидку.По мнению эксперта, заявление украинского лидера о скидке на транзит в Европу больше установленных объемов газа вызвано его желанием сохранить серыефинансовые схемы. Также, считает Марцинкевич, политик хочет за счет виртуального реверса обеспечить поставку отбираемогоиз транзитной трубы газа к украинским потребителям.Журналист объяснил, что когда газ по пути расходитсяпо потребителям Незалежной, то оператор страны обслуживаетменьший объем, а средства присваиваются. "Это обычная серая схема", – уверен эксперт.Борис Марцинкевич также отметил, что основная проблема для Украины в том, что для обеспечения реального реверса газа из Европы наУкраину нужны большие деньги и много времени. Он полагает, что Владимир Зеленский делает громкие заявления для сохранениятранзита газа по двумя причинам.По его словам, это, прежде всего, страх того, что исчезнет финансовая схема. И, во-вторых, что нарушается энергетическая безопасностьУкраины.Как писали "Дни.ру", согласно результатам опросаКиевского международного института социологии (КМИС), за нынешнего президента Украины украинцев, если бы выборы главы государства проходили в данный момент. Таким образом, рейтинг Владимира Зеленского в глазах его сограждан упал.