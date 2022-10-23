В Сети появилась видеозапись с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, который рассказывает заключенным об условиях отбора и работе в ЧВК Вагнер.

В Сети появилась с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, который рассказывает заключенным об условиях отбора и работе в ЧВК "Вагнер".Как написал автор Telegram-канала "Говорит Долгов", ролик предположительно сделан в Екатеринбурге.Это не первое подтверждение того, что предприниматель лично участвует в наборе добровольцев среди осужденных, которые готовы и способны выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на Украине."Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать, ему это нравится, ему это нужно, его форма позволяет.Если вы подошли к автозаку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь, в этом нет ничего стыдного. Это не трусость, это осознанное решение.Но если вы поехали с нами — обратной дороги уже нет, в зону не вернется никто", – сказал Пригожин.Ранее сообщалось, что добровольцам, которые отправятся на фронт, гарантируют помилование по истечении шести месяцев. Для этого от них требуется выполнение боевых задач в штурмовых подразделениях "вагнеровцев", действующих на Украине.