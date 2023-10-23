Певица Валерия откровенно рассказала о том, как изменились ее предпочтения в выборе одежды с возрастом.

Певица Валерия откровенно рассказала о том, как изменились ее предпочтения в выборе одежды с возрастом.Валерия считает, что молодо выглядеть и молодиться – разные вещи. По ее мнению все должно быть органично, соответствовать возрасту, фигуре, статусу. Например, если фигура не позволяет носить обтягивающие предметы одежды, то точно не стоит этого делать. Или, как выразиласьнародная артистка России, если дама надевает ультра мини, начинает носить косички, то "это просто выглядит нелепо".Сама популярная певица стремится находить баланс, золотую середину и выбирать наряды, соответствующие ее возрасту и статусному положению. Валерия призналась, что бывают и случаи, когда она не решается что-либо надеть, считая образ слишком откровенным и неуместным.Близкие же люди Валерии зачастую, наоборот, подталкивают народную артистку к различным экспериментам, советуют не бояться примерить что-нибудь экстравагантное. Слова артистки приводит .Ранее Валерия все же решилась на эксперимент во внешности. Певица во время подготовки к съемкам очередного сезона шоу "Маска" дала волю стилистам, которые сделали ее неузнаваемой. Впрочем, тот образ ей, кажется, понравился. Подробнее об этом "Дни.ру".