В социальных сетях появилось видео, как в реке растворяется жидкость неизвестного происхождения. Розовые воды потекли в районе строительства Рпенского проезда. Местные жители обеспокоены

В социальных сетях появилось видео, как в реке растворяется жидкость неизвестного происхождения. Розовые воды потекли в районе строительства Рпенского проезда. Местные жители обеспокоены вероятной экологической аварией. В мэрии сообщили, что ситуацию власти взяли на контроль, пробы воды покажут степень опасности розовой жидкости. Алексей Алекин, официальный представитель мэрии При содействии городского управления по охране окружающей среды