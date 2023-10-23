Что такое ночь со звездой и как этим промышляют? Вера Брежнева не ушла от внимания по этой теме.

Что такое "ночь со звездой" и как этим промышляют? Вера Брежнева не ушла от внимания по этой теме."А солнце светит всем одинаково", – поет для нас звезда эстрады нулевых Вера Брежнева. Но почему-то кажется, что через прекрасные клипы и женственные образы проступает некое лукавство. Ну как, одинаково, Вера? Ведь далеко не все блондинки поют на сцене, снимаются в кино и выходят замуж за своих продюсеров. А она сделала все это легко и просто.Любимица российской публики и в составе группы "ВИА Гра", и в сольном исполнении всегда восхищала своей женственностью, красотой и артистизмом. И, конечно же, наряду с популярностью Веры Брежневой вокруг нее всегда крутилось много слухов и домыслов.Целый год публика не могла разобраться – действительно ли Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись? И вот, когда этот факт, наконец, подтвердила сама участница события, все встало на свои места. Композитор теперь все чаще попадается на камеру в одиночестве, а его бывшая супруга выпускает новые хиты.Но и сейчас персона успешной певицы не дает покоя публике. Так, недавно появились слухи о том, будто Вера Брежнева, будучи замужем за Константином Меладзе, была готова на такие высокооплачиваемые мероприятия как "ночь со звездой", – как рассказывает блогер Антон Суворкин на канале "Антон S Live".Светский сплетник зачитывает сообщение от подписчицы, которая ему сообщает о якобы "кулуарных разговорах" о подобных явлениях в шоу-бизнесе, где состоятельные молодые люди делятся своими достижениями, кто кого "купил". По словам подписчицы канала "Антон S Live", Вера Брежнева была замечена в подобных "разговорах" и обсуждался, по слухам, даже некий "ценник" – в 1,5 миллиона рублей."Многие звезды шоу-бизнеса спокойно могут "для своих" лечь в постель", – цитирует блогер свою "пташку", принесшую на "хвосте" весть.Правда это или вымысел, остается только догадываться. Известно точно: любовь слушателей к исполнительскому и актерскому мастерству Веры Брежневой остается неизменной.