Пьяного 24-летнего стрелка задержали в Гусь-Хрустальном. Причем, сделали это неравнодушные жители...

Пьяного 24-летнего стрелка задержали в Гусь-Хрустальном.Причем, сделали это неравнодушные жители города. Вечером они ехали по улице Транспортной, где и заметили подозрительного молодого человека с оружием.- Сейчас молодой человек вот этот... расстреливал из этого травмата шел, по улице стрелял... Мы подъехали, он в нас начал ... Стрелять... не стрелять, а направил...Мужчины забрали у нетрезвого парня пистолет - оказалось, что палил он из пневматики. После вызвали полицию. Стрелка доставили в отдел. Составлен протокол об административном правонарушении. Молодой человек отделался штрафом.