Работы завершатся в 2024 году.

Работы завершатся в 2024 году.В Москве началась реставрация церкви Вознесения Господня в Коломенском, построенной в XVI веке. Это первый в России каменный шатровый храм."Церковь по сей день остаётся уникальным произведением, соединившим элементы русского зодчества, готики и ренессанса. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .В ходе реставрации планируется привести в порядок цоколь, шатер и галерею, металлические элементы и белокаменные детали. Специалисты очистят фасад от естественных повреждений, заменят деформированные части, обработают защитными составами, восстановят историческую кладку.Также планируется благоустроить прилегающую территорию. Реставрация фасадов завершится в 2024 году, уточнил Собянин.С 2011 года в Москве привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев. В городе возродили Северный речной вокзал, преобразовали старое промышленное здание в Дом культуры "ГЭС-2".В 2023 году отреставрируют 33 дома в стиле неоклассицизм. Также восстановят шесть купеческих домов.В августе памятника Юрию Гагарину. До конца года в порядок приведут стилобат и цоколь памятнику первому космонавту Земли. Ход работ контролируют специалисты Мосгорнаследия.