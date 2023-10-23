Скончалась российская театральная актриса, режиссер Лидия Дымова. Заслуженной артистке России было 86 лет. О кончине Дымовой сообщило управление культуры Сызрани в социальной сети VK.com. ..

Скончалась российская театральная актриса, режиссер Лидия Дымова. Заслуженной артистке России было 86 лет.О кончине Дымовой сообщило управление культуры Сызрани в социальной сети VK.com. Стоит отметить, что Лидия Дымова отдала театру 60 лет своей жизни. Актриса также сыграла Феклу Ивановну в гоголевской "Женитьбе" и черепаху Тортиллу в "Приключениях Буратино", сообщает .