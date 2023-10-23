В Александрове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже трех велосипедов
От жителей...
В Александрове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже трех велосипедов
От жителей города Александрова в течение лета 2023 года в полицию поступило несколько сообщений о краже велосипедов. Весь двухколесный транспорт не был оборудован тросовым замком, поэтому неизвестный беспрепятственно увозил с лестничных площадок жилых домов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, общий ущерб составил 55 000 рублей.
Накануне в результате оперативных мероприятий полицейские задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя, причастного к кражам велосипедов. Мужчина дал признательные показания в совершении трех краж. Велосипеды он продал по заниженной стоимости неизвестным.
На данный момент в отношении преступникам возбуждены уголовные дела по статье: «Кража» (ст. 158 УК РФ).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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