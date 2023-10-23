В рамках реализации национального проекта «Образование» в Ковровской школе-интернате создали современное пространство для обучения несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Ковровской школе-интернате создали современное пространство для обучения несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила правительства Владимирской области.На воплощение проекта Коврову выделили свыше 11 млн рублей из федеральной казны. Кроме того, 2,5 млн рублей из областного бюджета пошли на ремонт 7 классов и коридоров учебного блока.Сегодня в школе-интернате заработали две новые мастерские, в которых особенные дети будут заниматься по направлению «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания». Также здесь обновили условия для обучения будущих швей и столяров.Директор Ковровской школы-интерната Светлана Косарева поблагодарила региональное правительство и всех, кто помогает сделать образовательный процесс максимально комфортным для воспитанников и педагогов.