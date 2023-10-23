Во Владимире снова ищут подрядчика, который сможет привести в порядок ограду Успенского собора за 3...

Во Владимире снова ищут подрядчика, который сможет привести в порядок ограду Успенского собора за 3 млн рублей.Всю информацию можно изучить на официальном сайте госзакупок.Объект закупки - «работы по проведению первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия «Ограда Успенского собора, 1865,1873 годы».Известно, что Министерство имущественных и земельных отношений правительства Владимирской области уже 3-и раз выставляет на открытый электронный аукцион данный контракт.Исходя из документа, проект реставрации и сохранения ограды Успенского собора города Владимира, а также все иная документация, уже готовы и согласованы.Необходимо выполнить перекладку фрагментов кладки; усилить кирпичную кладку; провести устройство отсечной гидроизоляции; заняться восстановлением отделочных слоёв и пр.Любопытно, что сам Успенский кафедральный собор города Владимира находится в совместном ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Владимиро-Суздальской епархии РПЦ.А вот ограда Успенского собора, отнесенная к объектам культурного наследия регионального значения, находится на балансе «Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия».Фото: АРХИВ, ГТРК «Владимир»