Николаю Андреевичу Шмуратко было 84 года. Помимо того, что он возглавлял областной Совет ветеранов, он был председателем региональной организации воинов-интернационалистов, ветеранов

Николаю Андреевичу Шмуратко было 84 года. Помимо того, что он возглавлял областной Совет ветеранов, он был председателем региональной организации воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Влазар». Николай Андреевич защищал права ветеранов и пенсионеров, а также огромное внимание уделял патриотической работе с молодежью. Он считал, что очень важно сохранять память об истории Великой Отечественной войны.