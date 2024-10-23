Бари Алибасов-младший вновь станет отцом. Это известие стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.

Бари Алибасов-младший вновь станет отцом. Это известие стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.Сын известного продюсера с радостью поделился новостью, что в его семье ожидается пополнение. Для Бари Алибасова-старшего это событие стало настоящим праздником, о чем он не раз упоминал в интервью. По его словам, внук — это не только радость, но и возможность передать опыт и традиции из поколения в поколение.Информацию о грядущем пополнении в семье Алибасовых подтвердил Пятый канал. Однако сам Бари-младший пока не делал официальных комментариев по этому поводу.Тем не менее, его жена, Елена Калинина, поделилась своими эмоциями. Она рассказала, что уже видела фотографию с УЗИ, где четко виден силуэт будущего малыша. "Это новая жизнь, и это замечательно", — отметила она, подчеркивая важность этого момента для их семьи.Хотя сроки беременности остаются неизвестными, радость от предстоящего события уже наполняет их дом. Бари Алибасов-младший говорит о том, что сейчас в его жизни царит гармония и счастье.Он отмечает, что его отец находится в прекрасных отношениях с супругой, и это служит для него примером. "Я смотрю на их брак и завидую. Хочется, чтобы в нашем с Еленой союзе было столько теплоты и взаимопонимания", — признался он.