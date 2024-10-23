19 октября в России отмечают профессиональный праздник сотрудники одного из ключевых подразделений Следственного комитета – криминалисты.

В штате регионального СУ СКР девять следователей-криминалистов. С 2011 года при их участии в регионе-33 раскрыто и расследовано более 2700 наиболее опасных преступлений: убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, изнасилований и насильственных действий сексуального характера.О самых резонансных делах читателям «33Live.Ru» рассказали старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Владимирской области Вячеслав ЗЕРНОВ и следователь-криминалист Сергей ДЕРБИН.Много лет тому назадВ следственных органах Вячеслав Зернов трудится с 2017 года. Благодаря в том числе его работе были раскрыты и доведены до судов десятки убийств, тяжких телесных, изнасилований... Даже тех, что залежались в архивах.– Одно из направлений нашей деятельности – преступления прошлых лет. В большинстве своём это дела 90-х. Сейчас нераскрытых дел значительно меньше, но некоторые из них поражают своей жестокостью, – рассказывает Вячеслав.Преступление, совершённое в июле 2020 года, поначалу поставило в тупик даже бывалых криминалистов. В районе Белой Речки г. Кольчугино в лесу местные жители обнаружили два трупа – мужчины и женщины. Руки и ноги у обоих были затянуты бечёвкой, на головы надеты чёрные пакеты. Причина смерти – огнестрельные ранения головы.– В 90% случаев, оказавшись на месте преступления, по ряду признаков следователь понимает, как произошло преступление, и даже примерно знает его причину. Здесь же было много неясностей, например: как потерпевшие оказались в этой местности, если следы перемещения тел или борьбы отсутствовали, – поясняет собеседник.Вскоре удалось выяснить личности погибших – ими оказались наркодилер Кузьма К. и его супруга Екатерина.НаркобаронУроженцу Орехова-Зуева К. было 18 лет, когда он женился и, по версии следствия, создал группировку по продаже синтетических наркотиков. Незаконный бизнес, в котором участвовало восемь человек, включая тёщу, продержался всего несколько месяцев. За это время наркобарон успел заработать порядка четырёх миллионов рублей.В октябре 2013 года инспекторы ДПС остановили автомобиль, где нашли около 15 кг запрещённого вещества. Водитель активно сотрудничал со следствием и сдал всю банду. В 2015 году К. осудили на 9 лет 10 месяцев.После половины срока наказание смягчили и Кузьму перевели в колонию-поселение в Кольчугинском районе. Там же снимали дом его жена и двое малолетних детей.– Каждый день отбывавшие наказание должны были выходить на работу. Однако К., покидая колонию, шёл к семье, – пояснил старший следователь.Там у мужчины, предположительно, была своя «работа»: он продолжал изготавливать наркотики в собственной бане.Киллер из сетиВ один из июльских дней 2020 года в дверь К. постучали. На пороге стоял неизвестный мужчина. Позднее следователи установят его личность: житель Московской области Игорь П. 1994 г. р. Мужчина однозначно дал понять, что у К. могу быть большие проблемы от прежних «коллег по цеху» и что он знает, как этого избежать.– Во время проведения следственных действий я лично общался с П. Этот человек действительно умеет говорить и умеет убежать, – признался Вячеслав Зернов.Незнакомец предложил инсценировать убийство четы К. И когда супруги соглашались на это предложение, они предположить не могли, что сами отдают себя в руки киллера.– П. не был профессиональным наёмником. Через даркнет он нашёл некоего куратора, чьи задания выполнял за деньги. Одним из таких заданий стало убийство наркодиллера и его жены, за что в дальнейшем он должен был получить миллион рублей, – уточнил старший следователь. К. предложили провести инсценировку их убийства в бане, но Игорь, опасаясь, что выстрелы услышат соседи, уговорил пару поехать в лес.До нужной точки добирались на машине супругов, сам Кузьма помогал связывать Екатерину, потом дал закрутить верёвки на себе. Он даже не успел понять, что происходит, когда прозвучал первый выстрел в супругу...Телефон подвёлПо словам старшего следователя Зернова, вычислить киллера удалось благодаря его мобильному телефону, оформленному на мать. Также мужчина «засветился» на камерах видеофиксации на Ярославском шоссе. Спустя три недели его задержали в г. Валдае. Во время обыска дома у подозреваемого нашли патроны, по калибру аналогичные тем, что извлекли из тел потерпевших. – П. сразу стал сотрудничать со следствием. Чтобы выйти на след куратора, Игоря поместили в СИЗО под другим именем. Под нашим контролем он продолжал переписываться с заказчиком и вскоре получил ещё один заказ — на убийство мужчины в Санкт-Петербурге, – уточнил Вячеслав.Преступление инсценировали под чётким наблюдением оперативников. Только после того, как фото с выполненным «заказом» попало в руки куратора, тот согласился встретиться с наёмником, где и был взят с поличным.В дальнейшем дело с учётом его характера передали в центральный аппарат СК России, завершали расследование следовали главного следственного управления. Однако раскрытие дела и закрепление основных доказательств состоялось при участии следователей и следователей-криминалистов регионального СУ СК.Похоронил в морозильнике42-летняя ковровчанка, мать двоих детей Светлана С. вышла из дома 25 августа 2022 года и не вернулась. Сначала родные самостоятельно искали женщину, но через несколько дней привлекли волонтёров из поискового отряда «ЛизаАлерт».Вечером 31 августа по городу поползли слухи о зверском убийстве женщины в районе Малеевки. Жертвой оказалась Светлана. Как позднее удалось выяснить следствию, 26 августа женщина находилась в гостях у 38-летнего Кирилла У., с которым ранее познакомилась в интернете. Во время посиделок между ними вспыхнула ссора. Мужчина сильно избил гостью, схватил за шею и удушил. Пытаясь спрятать труп, убийца расчленил его и оставил часть у себя дома, а часть – на улице. После этого он с помощью мобильного телефона перевёл с банковской карты жертвы 58 тысяч рублей.– Мы определили дом, где в последний раз был активен телефон пропавшей, и начали обходить пятиэтажку. Один из жильцов странно себя вёл, не хотел пускать в квартиру, нервничал. Когда стали осматривать жильё, в ванной обнаружили следы крови, а в морозильной камере нашли мусорные паке ты со страшным содержимым: там лежали кисти рук и ноги потерпевшей. Даже опытные сотрудники были в шоке от увиденного.А части тела Светланы находили ещё в течение года.Работа 24/7И Сергей, и Вячеслав привыкли к свехурочной работе.– Никогда не знаешь, когда завершится трудовой день, – говорят они во время небольшой экскурсии по комнате для опознания и архиву вещдоков. – А во время недельного дежурства приходится быть на связи 24 на 7.Близкие с пониманием относятся к особенностям профессии и уже не обижаются, что даже дома следователи раз за разом мысленно прогоняют материалы уголовных дел, пытаясь распутать «висяки».– Когда наш этап работы завершён, дело раскрыто и потом материалы дела направляются в суд, это словно маленький праздник. В качестве награды пораньше возвращаюсь домой, чтобы подольше побыть с любимой семьёй. Ведь на следующий день ждут новые дела, – признаётся Сергей.