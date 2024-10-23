Россия обогнала Японию и стала четвертой в мире экономикой — доля страны в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет 3,55%.

В 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности составил 3,55% — это делает нашу страну четвертой экономикой мира. Такую оценку дал Международный валютный фонд. На первых трех строчках рейтинга — Китай, США и Индия.Экономика нашей страны вырастет на 3,6% в 2024 году, согласно мнению экспертов МВФ. Фонд пересмотрел собственные ожидания в сторону повышения — предыдущая оценка была на 0,4 процентного пункта ниже.Организация изменила и ожидания от 2025 года. По оценкам экспертов МВФ, экономика нашей страны вырастет на 1,3%. Это хуже, чем в прогнозе, подготовленном в июле, на 0,2 процентных пункта. Минэкономразвития России ожидает, что экономика страны в этом году вырастет на 3,9%, а в следующем — на 2,5%.В МВФ связывают предполагаемое снижение темпов роста экономики России с тем, что частное потребление может замедлиться, равно как и инвестиции.Обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году в начале апреля поручил президент Путин. В мае Всемирный банк подсчитал, что это произошло еще в 2021 году — по паритету покупательной способности.Паритет (т. е. равенство) покупательной способности — это соотношение двух валют, которое основано на стоимости аналогичных товаров в этих странах. ППС показывает, насколько жителям доступны определенные товары и услуги и часто используется для срванительной оценки экономики разных стран.МВФ также собщил, что экономика Китая в этом году вырастет на 4,8%, США — на 2,4%, еврозоны — на 0,8%. В 2025 году эти цифры будут 4,5%, 2,2% и 1,2% соответственно.Мировая экономика, по оценкам фонда, и в 2024-м, и в 2025 году вырастет на 3,2%. Эти показатели, как считают аналитики фонда, будут зависеть от фискальной и монетарной политикой властей отдельных стран. Кроме того, на ситуацию в экономике будут влиять геополитические противоречия.Еще одним из вызовов мировой экономике МВФ называет распространение криптоактивов. В фонде считают, что это может подорвать эффективность монетарной политики, усугубить фискальные риски и в целом, угрожает финансовой стабильности всех стран.