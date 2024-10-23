Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября.

Опубликованы фотографии с места обрушения жилого дома во Владимире. Здание находится на улице Летне-Перевозинской, 19.Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября. На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Станислав Заруцкий. Как уточнили в пресс-службе ведомства, фактически в доме проживала всего лишь одна семья. Людям предложили перебраться в маневренный фонд.«В рамках первоначальных мер дом отключён от систем газо-, водо- и электроснабжения», — добавили в прокуратуре.Ранее стало известно, что из-за обрушения на улице .