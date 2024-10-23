Контракт на сумму 4,1 млн рублей был подписан в марте 2024 года, с обязательством завершить работы до 24 августа.

В Кольчугинском районе Владимирской области подрядчик, отвечающий за установку фельдшерско-акушерского пункта в селе Ваулово, не выполнил работы в установленные сроки. Об этом стало известно в среду, 23 октября, от прокуратуры региона.Контракт на сумму 4,1 млн рублей был подписан в марте 2024 года, с обязательством завершить работы до 24 августа. Однако на текущий момент на площадке проекта обнаружен лишь выровненный земельный участок.В связи с неисполнением обязательств индивидуальному предпринимателю внесли представление, а также завели дело об административном правонарушении. Подрядчик может получить штраф до 15% от суммы контракта, но не менее 30 тысяч рублей, а также возможная дисквалификация на срок до 2 лет. В ответ на данные меры бизнесмен представил поэтапный график завершения работ.