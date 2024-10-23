Белодомовского оператора Анатолия Костяева после рок-концерта задушили в гостях. Убийство произошло в июле этого года. И вот теперь обвиняемый предстанет перед судом. Мы узнали подробности

Белодомовского оператора Анатолия Костяева после рок-концерта задушили в гостях. Убийство произошло в июле этого года. И вот теперь обвиняемый предстанет перед судом. Мы узнали подробности преступления, которые известны на данный момент. Вечером 6 июля Анатолий Костяев был на рок-концерт. По нашей информации, мероприятие проходило возле бара «4 Пивовара» на летней веранде. На тот же концерт