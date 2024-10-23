В 4:52 23 октября владимирских спасателей вызвали на помощь к двухэтажному дому №19 на улице Летне-Перевозинская. Там частично обвалилась стена. В пресс-службе ГО, ПБ и ЧС области сообщили, что

В 4:52 23 октября владимирских спасателей вызвали на помощь к двухэтажному дому №19 на улице Летне-Перевозинская. Там частично обвалилась стена. В пресс-службе ГО, ПБ и ЧС области сообщили, что никто при этом не пострадал. Кроме дома. По информации прокуратуры, обрушение могло произойти из-за работ по перепланировке помещений, которые проводил собственник помещений первого этажа. Деформировались несущие