Эльдар Рязанов снял три десятка картин, которые мы с удовольствием пересматриваем. Во многих из них герои говорят про еду. Давайте вместе вспомним эти цитаты!

Эльдар Рязанов снял три десятка картин, которые мы с удовольствием пересматриваем. Во многих из них герои говорят про еду. Давайте вместе вспомним эти цитаты!1. "Я же не ел ваш мерзкий борщ. Вы, надеюсь, теперь это понимаете?"А. "Вокзал для двоих";Б. "Дайте жалобную книгу";В. "Ключ от спальни".2."Какая гадость эта ваша заливная рыба!"А. "Совершенно серьезно";Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!";В. "Гусарская баллада".3. "Представляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину"А. "Гараж";Б. "Тихие омуты";В. "Забытая мелодия для флейты".4. "Я такой салат готовлю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко".А. "Жестокий романс";Б. "Совершенно серьезно";В. "Служебный роман".5. "Ой! Лялечка! У меня же еще торт есть! Я совершенно забыла про него".А. "Дорогая Елена Сергеевна";Б. "Привет, дуралеи!";В. "Берегись автомобиля".6. "Ой, сгущенка! Я страсть, как люблю сгущенку".А. "Девушка без адреса";Б. "Небеса обетованные";В. "Предсказание".ОТВЕТЫ1. А. "Вокзал для двоих";2. Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!";3. А. "Гараж";4. В. "Служебный роман";5. А. "Дорогая Елена Сергеевна";6. Б. "Небеса обетованные".