Отговорила роща золотая // Березовым, веселым языком, // И журавли, печально пролетая, //Уж не жалеют больше ни о ком, – писал Сергей Есенин об осени. Давайте посмотрим на это время года глазами кинематографистов и вспомним ленты, где показана золотая пора.
"Отговорила роща золотая // Березовым, веселым языком, // И журавли, печально пролетая, //Уж не жалеют больше ни о ком", – писал Сергей Есенин об осени. Давайте посмотрим на это время года глазами кинематографистов и вспомним ленты, где показана "золотая" пора.
1.
А. "Служебный роман";
Б. "Приходи на меня посмотреть";
В. Я шагаю по Москве".
2.
А. "Осень";
Б. "Зависть богов";
В. "Москва слезам не верит".
3.
А. "Осенний марафон";
Б. "Небесный тихоход";
В. "Офицеры".
4.
А. "Старая сказка";
Б. "Из жизни отдыхающих";
В. "Отпуск за свой счет".
5.
А. "Сказки старого волшебника";
Б. "Зиг-заг удачи";
В. "Ширли-мырли",
ОТВЕТЫ
1. А. "Служебный роман";
2. В. "Москва слезам не верит";
3. А. "Осенний марафон";
4. Б. "Из жизни отдыхающих";
5. А. "Сказки старого волшебника".