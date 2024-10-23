Отговорила роща золотая // Березовым, веселым языком, // И журавли, печально пролетая, //Уж не жалеют больше ни о ком, – писал Сергей Есенин об осени. Давайте посмотрим на это время года глазами кинематографистов и вспомним ленты, где показана золотая пора.

"Отговорила роща золотая // Березовым, веселым языком, // И журавли, печально пролетая, //Уж не жалеют больше ни о ком", – писал Сергей Есенин об осени. Давайте посмотрим на это время года глазами кинематографистов и вспомним ленты, где показана "золотая" пора.1.А. "Служебный роман";Б. "Приходи на меня посмотреть";В. Я шагаю по Москве".2.А. "Осень";Б. "Зависть богов";В. "Москва слезам не верит".3.А. "Осенний марафон";Б. "Небесный тихоход";В. "Офицеры".4.А. "Старая сказка";Б. "Из жизни отдыхающих";В. "Отпуск за свой счет".5.А. "Сказки старого волшебника";Б. "Зиг-заг удачи";В. "Ширли-мырли",ОТВЕТЫ1. А. "Служебный роман";2. В. "Москва слезам не верит";3. А. "Осенний марафон";4. Б. "Из жизни отдыхающих";5. А. "Сказки старого волшебника".