Оперативные службы работают на месте происшествия.

23 октября в единую диспетчерскую службу Владимира поступила информация о частичном обрушении стены и перекрытий в доме на улице Летне-Перевозинская. В связи с инцидентом движение по этой улице временно приостановлено, а территория вокруг дома огорожена для безопасности жителей.Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавших нет. Предварительно причиной обрушения могло стать несоблюдение правил проведения ремонтных работ.Напомним, ранее мы писали, что