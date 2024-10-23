Ребенку было чуть больше года.

Страшная новость поразила жителей Владимирской области в минувшие выходные. Возле частных домов в Коврове нашли коробку, в которой лежало тело маленького мальчика. Оказалось, что ребенку едва исполнился год. В тот же день по подозрению в убийстве задержали 19-летнюю мать. Сейчас девушке избрали меру пресечения. Подробнее — в материале .Грозит до 20 лет тюрьмыЗаседание состоялось в Ковровском городском суде во вторник, 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. О заключении обвиняемой под стражу ходатайствовало следствие.«По результатам рассмотрения ходатайства суд, согласившись с доводами следствия и прокурора, вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — уточнили в ведомстве.Девушка будет находиться в СИЗО во время расследования. Ранее в отношении нее возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии».Следователи полагают, что мать на продолжительный срок. Мальчик лежал без воды и еды. Когда девушка вернулась, малыш уже умер.Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Для женщин в России предусмотрено только нахождение в колониях общего режима.Осознавала последствияРасследование уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Опубликовано короткое видео с допроса. На записи девушка не плачет и подробно делится ужасающими подробностями.Она рассказала следователю, что сначала оставляла малыша одного ненадолго, а затем стала приезжать все реже и реже. Наконец девушка ковровчанка решила бросить мальчика дома без еды и воды. Обвиняемая осознавала, к чему может привести ее отсутствие.По словам жителей Коврова, у 19-летней девушки есть старший ребенок. Его воспитывают родственники. Сама горе-мать ведет асоциальный образ жизни, нигде не учится и не работает, только гуляет.Сейчас следователи допрашивают родственников, изучают условия жизни и воспитания погибшего младенца, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.Редакция следит за ходом расследования.Напомним, что во Владимирской области . Мигрант из Таджикистана заманил пожилую женщину из столицы в СНТ в Александровском районе. Совершив убийство, мужчина скрылся. Его задержали по возвращению в Россию.