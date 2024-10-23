Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 11 м/с.

С запада надвигается холодный фронт, который принесет во Владимирскую область сильный ветер и кратковременные дожди. В течение дня погода будет облачной, прояснения появятся лишь к вечеру. Температура воздуха останется почти без изменений, днем ожидается до +9°C, а ночью опустится до +7°C.Синоптики прогнозируют, что атмосферное давление в течение суток вырастет с 746 до 750 мм ртутного столба. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 11 м/с. В связи с изменением погоды рекомендуется соблюдать осторожность.