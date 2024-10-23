Гарик Харламов сделал громкое заявление о своих намерениях изменить свою жизнь. После третьей женитьбы с актрисой Катериной Ковальчук он осознал, что пора серьезно заняться своим здоровьем и внешним видом.

Гарик Харламов сделал громкое заявление о своих намерениях изменить свою жизнь. После третьей женитьбы с актрисой Катериной Ковальчук он осознал, что пора серьезно заняться своим здоровьем и внешним видом."Все мне надоело!", — заявил Харламов в программе "Белая студия", рассказывая о своем решении сесть на диету. Комик всегда относился к ограничениям в питании с недоверием. Однако стремительный набор веса стал для него настоящим сигналом к действию.Отражение в зеркале перестало радовать артиста, и он решил взять себя в руки. За последние полтора года ему удалось сбросить 18 килограммов, но это только начало его пути. "Я сейчас на диету сажусь. У меня всегда есть барьер, я дохожу до какого-то предела, и все. Потом надо идти вниз", — поделился он своими мыслями.Интересно, что влияние новой супруги на Гарика очевидно. Их пышная свадьба этим летом стала неожиданностью для многих, особенно учитывая, что незадолго до этого комик объявлял о расставании с Ковальчук. Тем не менее, они вновь сошлись и теперь наслаждаются совместной жизнью. Поклонники уверены, что новая любовь вдохновила Харламова на изменения в жизни.Помимо изменений в питании, Гарик также активно работает над собой в других аспектах. Он понимает, что физическая форма играет важную роль в его карьере и личной жизни. В своих интервью комик делится планами о том, как хочет улучшить свое самочувствие и внешний вид.