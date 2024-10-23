9 782 человек заболели ОРВИ во Владимирской области. Еще 3 307 обратились с симптомами этой болезни в больницы Владимира. Однако, несмотря на эти цифры, заболеваемость на прошедшей 42 неделе

9 782 человек заболели ОРВИ во Владимирской области. Еще 3 307 обратились с симптомами этой болезни в больницы Владимира. Однако, несмотря на эти цифры, заболеваемость на прошедшей 42 неделе снизилась по сравнении с предыдущей на 3%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Гриппа в регионе по-прежнему нет. Жители