Сложная ситуация с коронавирусом в России может крайне негативно сказаться на ряде кредитных организаций. Многих из них ждет дефолт, поскольку в третьем квартале 2020 года ситуация в банковском секторе не улучшилась.

Сложная ситуация с коронавирусом в России может крайне негативно сказаться на ряде кредитных организаций. Многих из них ждет дефолт, поскольку в третьем квартале 2020 года ситуация в банковском секторе не улучшилась.Обзор сделали специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА". По их прогнозу, в течение года с российского рынка могут уйти 35 банков.В расчеты аналитиков вошли организации, раскрывающие отчетность на сайте регулятора, – всего 378, из них 376 банков и две небанковские кредитные организации. В третьем квартале 2020 года кредитное качество портфелей банков в среднем не улучшилось.Кроме того, у проблемных организаций не было даже "точечного повышения устойчивости". По словам управляющего директора отдела валидации "Эксперт РА" Юрия Беликова, ухудшение финансового положения банков еще напрямую не связан с потерями от пандемии коронавируса в России: для игроков рынка еще действуют послабления от Центробанка.На это влияет несколько факторов. Рентабельность снижается из-за того, что выпадает часть доходной базы, уменьшается активность клиентов, процентные доходы падают в условиях торможения кредитования, снижаются ставки в целом.В свою очередь ведущий аналитик направления "Финансовые институты" агентства S&P Сергей Назаров отметил, что абсолютный объем убытков, которые показывают кредитные организации, пока несопоставим с прибылью, которую генерирует остальной сектор.