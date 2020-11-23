В поисках помогали полицейские и волонтёры из «Лиза Алерт».

Едва температура воздуха «за бортом» опустилась ниже нуля, как первые любители подлёдного лова начали выходить на «охоту». При этом рыбаки не реагируют на предупреждения МЧС и на штрафы, которые выписывает полиция.Не пугают людей и случаи, когда люди уходят под лёд. В субботу, 21 ноября, спасатели в Покрове зазевавшегося мужчину. В воскресенье волонтёры и сотрудники охотхозяйства организовали спецоперацию по поиску рыбака, заблудившегося в лесу.63-летний житель деревни Юдиха Ковровского района уехал на рыбалку и не вернулся домой. Родные спохватились Александра Ботнева. Добровольцы «Лиза Алерт» отправились на поиски. К ним присоединилась полиция и местные егеря.Прибыв к предполагаемому месту рыбалки, спасатели не обнаружили следов мужчины. Чудом в темноте удалось разглядеть след человека, припорошённый снегом. Сотрудники охотничьего хозяйства направились на квадроцикле в их направлении. Спустя некоторое время мужчину нашли. От холода его спасло рыбацкое обмундирование.На страничке поисковиков уже появилась запись от родных спасённого:«Дорогие друзья! От всей семьи благодарю за помощь в поисках моего дяди - Ботнева Александра! Хочу выразить огромную человеческую благодарность за помощь всем, кто принимал участие в поисках, что помощь была оказана своевременно! Спасибо, что поиски начались сразу, а не ждали до утра, большое спасибо за помощь напарнику - Медведеву Владимиру Александровичу, и всем тем, чьих имён мы не знаем! Особая благодарность егерю - Кузнецову Алексею Павловичу, дирекции охотхозяйства имени Дегтярёва, всем, кто оперативно помогал в поисках», - написала племянница Ольга Гусева.