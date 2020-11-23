Департамент образования и общественники проводят соответствующий мониторинг.

Департамент образования и Общественная палата Владимирской области проводят мониторинг качества питания в школах региона. Родителей ребят приглашают принять участие в опросе и заполнить .Респонденты могут высказать свои пожелания по улучшению качества питания. Пристальное внимание ведомств будет приковано к бесплатному питанию учеников начального звена.Добавим, что параллельно специалисты Роспотребнадзора в школе №25. Их интересновало горячее питание младшеклассников.Эксперты проверили помещения для хранения продуктов и полуфабрикатов, а также сроки годности.«Нарушений не выявлено. Оборудование имеется в достаточном количестве. Оно исправно. Медкнижки у сотрудников в порядке. Мы еще исследуем блюда на калорийность и проведём микробиологические исследования», - пояснила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Людмила Константинова.Также специалисты проверили выполнение требований, связанных с профилактикой ковида. На входе в столовую висят антисептики, стоят раковины с жидким мылом. Потоки школьников разведены.Напомним, что в 2020 году Владимирской области выделили деньги из федерального бюджета на питание всех учеников начальной школы.