В одной из клиник Пермского края прошел лечение житель Техаса Алан Спенсер, передает . Американец болеет редким недугом – меозитом с включенными тельцами. Это аутоимунное заболевание, при ..

В одной из клиник Пермского края прошел лечение житель Техаса Алан Спенсер, передает . Американец болеет редким недугом – меозитом с включенными тельцами. Это аутоимунное заболевание, при котором имунная система начинает разрушать мышцы человека.В техасской клинике врачи сказали Аналу Спенсеру, что болезнь не лечится. В России специалисты помогли ему улучшить состояние.