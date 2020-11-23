В документ внесли изменения не дождавшись поправок со стороны администрации Владимирской области.

23 ноября Заксобрание Владимирской области утвердила изменения в закон о приватизации госимущества. При этом рабочая группа, созданная для доработки документа, не успела сформулировать все поправки. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.«Авторы законопроекта не аргументировали спешку, но подчеркнули, что корректировки вносятся с учётом части предложений администрации области, и что они готовы ещё поработать над текстом документа, «если это понадобится», - добавили в Белом доме по итогам рассмотрения вопроса.Отметим, что в новой редакции закона, уполномоченный орган, который будет разрабатывать план приватизации, определяется губернатором.«Меня огорчает ситуация, которая развивается вокруг закона. Всегда говорил и говорю, что поддерживаю общественный, парламентский контроль за приватизационными процессами. При этом призываю, чтобы закон изначально был легитимным, стал прозрачным и удобным для будущего правоприменения. Однако почти сразу после первого заседания рабочей группы, вопреки достигнутым договорённостям, депутаты подготовили новый законопроект и внесли его на рассмотрение профильного комитета и Законодательного Собрания. Что это? Вновь политика? Опять принцип? Наблюдается очередной виток противостояния между законодательной и исполнительной ветвями власти», – с сожалением констатировал заместитель главы региона Аркадий Боцан-Харченко.Как считают в администрации Владимирской области, нормативно-правовой акт продолжает содержать сутевые пробелы и коррупциогенные факторы.«В документе имеются нормы, создающие препятствия в реализации прав и законных интересов участников процесса приватизации. Компромиссное предложение Аркадия Боцан-Харченко принять законопроект в первом чтении и затем дополнить его неучтёнными положениями в рамках второго заседания рабочей группы не было принято во внимание», - резюмировали в пресс-службе.