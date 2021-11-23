Дрова до сих пор остаются одним из самых популярных видов топлива. Как их выгодно купить во Владимире и области.

Для комфортного и уютного времяпровождения дома в холодный период года необходимо поддерживать теплую температуру. Одним из способов является отопление дома дровами. Не стоит забывать и о правилах хранения данных товаров. Они должны храниться в сухом месте, так как в противном случае это может повлиять на теплоотдачу. При этом необходимо выбирать добросовестного продавца и поставщика.

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Виды дров

Вы можете приобрести дрова различных видов в зависимости от дерева, из которого они сделаны. Варианты продукции



Береза. Этот вид дерева очень хорошо горит, имеет хорошую теплоотдачу, продолжительное время горения, при этом издавая приятный запах. Дрова легко разгораются. Недостатком березового дерева является то, что если оно будет долго храниться без использования, то потом при горении может возникнуть неприятный запах. Еще теряется нужная структура березы.



Дуб и граб. Такая порода деревьев горит дольше всех, а угольки могут тлеть по несколько часов, при этом, не переставая выделять тепло. Благодаря этому большому преимуществу цена на него высокая, поэтому советуем использовать дуб, сочетая с сосной или другой недорогой древесиной.



Хвойные. Поленья из такого вида деревьев горят достаточно хорошо, однако имеют невысокую тепловую отдачу, быстро прогорают, дымят. При горении издают приятный запах.



Осина и ольха. Они могут помочь прочистить дымоход за счет своего испарения при сгорании, которое в свою очередь разрушает налет сажи. Такая древесина подходит для длительного хранения, поэтому можно заготавливать заранее. При горении поленья почти не дымят, а тепловая отдача от них высокая.



Доставка дров и ее особенности

Компания предлагаем вам приобретение колотых дров по невысокой цене. Стоит отметить, что доставка дров осуществляется в течение одного дня в случае, если заказ оформлен до 10 утра и при наличии поленьев на складе. В остальных случаях вам привезут дрова в течение 2-3 дней. Следует отметить, что здесь не предлагают услуги самовывоза, только грузовиками компании. Минимальное количество кубов для заказа – 3. Для уточнения всех деталей и оформления заказа свяжитесь со специалистом или оставьте свои данные в форме на сайте.