Центр госуслуг Мои документы на улице Молостовых стал просторнее и светлее.

Центр госуслуг "Мои документы"на улице Молостовыхстал просторнее и светлее.В Москве центры государственных услуг "Мои документы" становятся гораздо удобнее и комфортнее для посетителей. В них появляются игровые уголки для детей, кофе-точки. Но главное в обновленных офисах – это качественное обслуживание, которое стало еще быстрее. Устаревшие центры ремонтируют в каждом районе столицы, чтобы все москвичи могли получать услуги по высшему стандарту.Так, после капитального ремонта в Ивановском районе заработал центр госуслуг "Мои документы". Речь идет об офисе, расположенном по адресу: улица Молостовых, 1г. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что этот центр стал просторнее и светлее, поскольку в нем грамотно организовали пространство и соотнесли корпоративные цвета в интерьере и мебели."В обновленном офисе в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, а также мини-кафетерий", – рассказала Ракова.Теперь, по словам заммэра, посетители могут скомфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами. Центр госуслуг "Мои документы" в Ивановском работает с 8:00 до 20:00 каждый день.