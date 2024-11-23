Колонка у дома №4а на Набережной улице в Юрьев-Польском удивила пенсионеров, которые частенько ходят к ней за водой. Теперь из нее течет нечто оранжевое. Больше слов скажут только кадры с

Колонка у дома №4а на Набережной улице в Юрьев-Польском удивила пенсионеров, которые частенько ходят к ней за водой. Теперь из нее течет нечто оранжевое. Больше слов скажут только кадры с места событий: Об этом рассказал местный журналист Сергей Трубкин. Такую воду с собой не возьмешь, комментирует он. Пенсионеры вынуждены огорчаться и уходить ни с чем.