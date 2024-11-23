Яичница с беконом и помидорами черри – это простое и вкусное блюдо для завтрака или легкого ужина. Вот пошаговый рецепт.
Яичница с беконом и помидорами черри – это простое и вкусное блюдо для завтрака или легкого ужина. Вот пошаговый рецепт.
Ингредиенты
Яйца – 4 шт.
Бекон – 100 г
Помидоры черри – 8–10 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Масло растительное или сливочное – 1 ст. ложка
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте бекон тонкими полосками.
Разрежьте помидоры черри пополам.
Обжарка бекона:
На сковороде разогрейте масло на среднем огне.
Выложите нарезанный бекон и обжарьте до золотистой корочки, примерно 3–4 минуты. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир от него на сковороде.
Приготовление яиц:
Взбейте яйца вилкой или венчиком в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
Выливайте взбитые яйца на ту же сковороду, где жарился бекон.
Готовьте яичницу, помешивая лопаткой, чтобы она получилась рыхлой и нежной.
Добавление помидоров:
Когда яйца начнут схватываться, добавьте половинки помидоров черри. Перемешивайте еще минуту-две, пока помидоры слегка не размягчатся.
Подача:
Верните обжаренный бекон обратно на сковороду к яйцам и помидорам, перемешайте все вместе.
Подавайте яичницу горячей, посыпав дополнительно зеленью по желанию.
Приятного аппетита!