Яичница с беконом и помидорами черри – это простое и вкусное блюдо для завтрака или легкого ужина. Вот пошаговый рецепт.

Яичница с беконом и помидорами черри – это простое и вкусное блюдо для завтрака или легкого ужина. Вот пошаговый рецепт.ИнгредиентыЯйца – 4 шт.Бекон – 100 гПомидоры черри – 8–10 шт.Соль – по вкусуПерец черный молотый – по вкусуМасло растительное или сливочное – 1 ст. ложкаПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Нарежьте бекон тонкими полосками.Разрежьте помидоры черри пополам.Обжарка бекона:На сковороде разогрейте масло на среднем огне.Выложите нарезанный бекон и обжарьте до золотистой корочки, примерно 3–4 минуты. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир от него на сковороде.Приготовление яиц:Взбейте яйца вилкой или венчиком в миске, добавьте соль и перец по вкусу.Выливайте взбитые яйца на ту же сковороду, где жарился бекон.Готовьте яичницу, помешивая лопаткой, чтобы она получилась рыхлой и нежной.Добавление помидоров:Когда яйца начнут схватываться, добавьте половинки помидоров черри. Перемешивайте еще минуту-две, пока помидоры слегка не размягчатся.Подача:Верните обжаренный бекон обратно на сковороду к яйцам и помидорам, перемешайте все вместе.Подавайте яичницу горячей, посыпав дополнительно зеленью по желанию.Приятного аппетита!