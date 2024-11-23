Попробуйте пройти интересный тест из серии о жизни во времена СССР.

Попробуйте пройти интересный тест из серии о жизни во времена СССР.ВОПРОСЫ1. Сколько семей могло проживать в сталинской коммуналке?А. Максимум 2 семьиБ. От 3 до 7 семейВ. Свыше 10 семей2. Если звонили в дверь, кто первым бежал открывать?А. Чьи-нибудь детиБ. Дежурный по квартиреВ. У каждого была индивидуальная кнопка звонка3. Где сушили мокрое белье?А. В кухне, ванной и коридореБ. Только в своей комнатеВ. Только в коридоре4. Где жильцы чаще всего хранили продукты?А. За окномБ. В холодильнике на общей полкеВ. В подвале5. Какое из этих правил действовало при использовании общего туалета?А. Занимать помещение полагалось не более 10 минутБ. Сохранять место в чистоте после использованияВ. Необходимо использовать собственное сиденье для унитаза6. Какая зона в квартире считалась "ничейной"? Там обычно хранили разный хлам.А. ТуалетБ. КладовкаВ. Коридор7. Сколько коммунальных квартир осталось в Москве?А. Их нетБ. Около 60000В. Около 100000ОТВЕТЫ1. Б. От 3 до 7 семей2. В. У каждого была индивидуальная кнопка звонка3. А. В кухне, ванной и коридоре4. А. За окном5. В. Использовать собственное сиденье для унитаза6. В. Коридор7. Б. Около 60000