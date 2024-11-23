Русские народные сказки – это удивительный мир, наполненный волшебством и чудесами, который возвращает нас в беззаботное детство. Они создают атмосферу простоты, где добро и зло четко различимы, а каждый герой вызывает симпатию.

Русские народные сказки – это удивительный мир, наполненный волшебством и чудесами, который возвращает нас в беззаботное детство. Они создают атмосферу простоты, где добро и зло четко различимы, а каждый герой вызывает симпатию.Культура Советского Союза активно развивала традиции русских народных сказок, создавая фильмы, которые стали настоящими сокровищами фольклора. Эти картины напоминают о бабушкиных рассказах и уютных вечерах, полных магии. Главная сила таких произведений — искренность.Сегодня предлагаем вам увлекательную викторину по советским сказкам. Угадайте культовые фильмы по ключевым словам. Это не только интересный тест, но и возможность вспомнить добрые моменты из детства.1. Сказка, зима, мачеха, лес, любовь, девушка, колдун, медведь, холодА) 12 месяцевБ) МорозкоВ) Варвара2. Царь, чудо-юдо, колодец, сын, любовь, интриги, наследникА) Варвара-краса, длинная косаБ) Аленький цветочекВ) Иван да Марья3. Зазеркалье, приключения, чары, сказка, путешествие, дружба, волшебство, тюрьма, спасение, девочка, отражениеА) Алиса в стране чудесБ) Сказка о потерянном времениВ) Королевство кривых зеркал4. Сосуд, Москва, школьник, сокровища, приключения, дружба, волшебство, верблюды, полетА) Старик ХоттабычБ) Сказка о потерянном времениВ) Волшебная лампа Алладина5. Дед-мороз, снегурочка, баба-яга, леший, кот, чудеса, елка, похищение, приключения, дружбаА) Новогодние приключения Маши и ВитиБ) Королевство кривых зеркалВ) 12 месяцевПроверьте себя (Правильные ответы):1. — Б)2. — А)3. — В)4. — А)5. — А)