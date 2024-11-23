Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

На территории Меленковского района ремонтируют два автодорожных моста. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Первый объект — мост через реку Лехтовку. Он испытывает большую нагрузку, так как находится на дороге, ведущей непосредственно в город. В Меленки по мосту могут обраться жители десятка деревень.Второй — мост через озеро Урванское. Его ширина составляет 250 метров, а длина — 12 километров. Здесь также продолжается ремонт.Напомним, что в 2025 году на ремонт дворов во Владимирской области .