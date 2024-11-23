Пара лебедей-кликунов прилетела в Меленковский заказник отдохнуть на водоеме. Птиц заметили сотрудники Дирекции ООПТ. Они же сделали красивый снимок и выложили его в свои соцсети. Этот вид

Пара лебедей-кликунов прилетела в Меленковский заказник отдохнуть на водоеме. Птиц заметили сотрудники Дирекции ООПТ. Они же сделали красивый снимок и выложили его в свои соцсети. Этот вид лебедей занесен в Красную книгу Владимирской области. Раньше белоснежные красавцы гнездились на территории региона, но сейчас заглядывают к нам только чтобы перевести дыхание во время перелета. Лебедям для