В начале декабря по всей стране стартовала акция Елка желаний благотворительного проекта Мечтай со мной. За это время с них сняли более 10 тысяч открыток. Все мечты исполнят до конца февраля 2021 года.

В начале декабря по всей стране стартовала акция "Елка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной". За это время с них сняли более 10 тысяч открыток. Все мечты исполнят до конца февраля 2021 года.В этом году количество заявок увеличилось более чем в два раза – до 26 тысяч. В рамках акции исполняются мечты ребят от трех до 17 лет с ограниченными возможностями, сирот, из малообеспеченных семей и тех детей, чьи заболевания угрожают жизни.Помочь исполнить мечту ребенка может любой россиянин. Достаточно снять шар с пожеланием на сайте .Начало доброй традиции положил Владимир Путин. В 2018 году президент исполнил мечты пятерых ребят с тяжелыми заболеваниями. С тех пор глава государства ежегодно запускает акцию.В этом году в рамках онлайн-марафона "Мы вместе" президент удаленно снял с "Елки желаний" открытки Димы из Челябинска, который хотел, и Саши из Тулы – его мечта обнять живую панду 19 декабря."Елки желаний" устанавливают в учреждениях власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют министры, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и все неравнодушные граждане.В открытках не могут быть указаны заявки на лечение, проведение ремонта, приобретение животных, недвижимости, транспорта. Главное – исполнение мечты должно подарить позитивные эмоции, надежду и двух волшебства.