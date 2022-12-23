Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «КЭМЗ» . Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.По , будучи руководителем АО «Ковровский электромеханический завод» в апреле 2018 года он заключил с коммерческой фирмой договор на поставку производимых заводом тракторов. При этом руководитель предоставил контрагенту необоснованные льготы по реализации продукции предприятия. В результате машины продавались по заниженной цене.А в декабре 2019 года фигурант заключил с компанией дополнительное соглашение и предоставил ей приоритетное право на реализацию продукции КЭМЗа, а также полномочия по созданию дилерской сети. Убытки, нанесённые решениями директора, оценили в 38,5 млн рублей.«По ходатайству следователя на имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 32,5 млн рублей», - уточнили в пресс-службе СК по Владимирской области.Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до 10 лет колонии.Добавим, что бывший областной депутат состоял в «Единой России». После возбуждения уголовного дела его членство в партии приостановлено.