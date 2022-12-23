В Томской области случилось смертельное ДТП. На трассе Томск — Юрга столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковой Nissan Wingroad. Об этом пишет . Как сообщает телеканал , водителя ..

В Томской области случилось смертельное ДТП. На трассе Томск — Юрга столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковой Nissan Wingroad. Об этом пишет .Как сообщает телеканал , водителя грузовика госпитализировали, медики оказывают ему помощь. Три человека скончались – водитель "легковушки" и два его пассажира.На месте работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщает .