а парня завели уголовное дело и арестовали.

Во Владимирской области пьяный мужчина торопился домой и угнал такси. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Ночью на стационарном посту ДПС, расположенном в Сенинских Двориках, к госавтоинспекторам подбежал окровавленный мужчина. Он рассказал, что работает в такси, а несколько минут назад на него напал пассажир. Порезав водителя ножом, злоумышленник угнал автомобиль и скрылся.Сотрудники ГИБДД объявили план «Перехват». Через 30 минут машину заметили в Гороховецком районе. Началась погоня. Нападавший проигнорировал требование остановиться. Доехав до Нижегородской области, он врезался в ограждение и был задержан. За рулём находился 22-летний ранее судимый пьяный житель Республики Марий Эл.«На допросе фигурант рассказал, что поехал в Ковровский район на заработки. Ночью у него внезапно появилось неотложное дело на малой родине. Он вызвал такси, но поскольку денег не было, решил угнать автомобиль», - пояснили в УМВД.Теперь вместо тёплой домашней кровати его ждут нары СИЗО. На парня завели уголовное дело и арестовали.