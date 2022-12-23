Врио главы администрации Киржачского района назначен Сергей Будкин. И.о. главы администрации...

Врио главы администрации Киржачского района назначен Сергей Будкин.И.о. главы администрации района Елена Жарова написала заявление по собственному желанию о сложении полномочий главы администрации. Депутаты Совета народных депутатов Киржачского района удовлетворили ее заявление, высоко оценив работу, которую она успела сделать, находясь на данной должности.Глава Киржачского района Андрей Доброхотов от имени депутатского корпуса и жителей района поблагодарил Елену Анатольевну за совместную работу на благо киржачан.Исполняющим обязанности главы администрации района назначен заместитель главы администрации района Сергей Будкин, сообщает ВК Администрация Киржачского района.Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.Фото ВК Администрация Киржачского района.