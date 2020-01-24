В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае. Ранее врачи выписали еще двоих людей, чьи ..

В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае. Ранее врачи выписали еще двоих людей, чьи симптомы также вызывали тревогу, сообщает"Эти люди болели разными инфекциями, бактериальными в том числе. Мы нашли возбудители, которые объясняют состояние этих пациентов, назначенное лечение дало свой положительный результат", – пояснил главный врач больницы Алексей Яковлев.Напомним, что неизвестный прежде коронавирус, вызывающий пневмонию, уже поразил десятки людей в Китае. Очаг заболевания находился в городе Ухань. Вирус уже унес жизни 20 человек и привел к закрытию на карантин целых городов.