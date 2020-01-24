В Каменске-Уральском в пятиэтажном доме взорвался газ. Травмы получила нетрезвая женщина. У нее диагностировано сотрясение мозга. По данным , после хлопка пожара не было, при этом в доме ..

В Каменске-Уральском в пятиэтажном доме взорвался газ. Травмы получила нетрезвая женщина. У нее диагностировано сотрясение мозга.По данным , после хлопка пожара не было, при этом в доме обрушилась стена. Она оказалась не несущей. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 29 взрослых и шестерых детей. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.