Проекты реконструкции пройдут общественные обсуждения
Во Владимире за последние несколько лет привели в порядок сразу 2 любимых места отдыха владимирцев и гостей города - парки «850-летия» и «Дружба». После реновации общественные пространства буквально расцвели - устаревшие аттракционы заменили на новые, отремонтировали тротуары, поставили новые скамейки и урны, озеленили. Теперь в них приходят отдыхать целыми семьями и в будни, и в выходные, и в праздники. В общем, глаз радуется! У каждого парка теперь своя «фишка»: лесопарковая «Дружба» ориентирована на отдых с маленькими детьми, любителей лыжных прогулок и бега по пересеченной местности. В Центральный парк хорошо прийти всей семьёй, здесь же можно прокатиться на новом колесе обозрения, заняться молодёжными видами спорта или погонять на велосипедах и сигвеях.
Дать вторую жизнь
В стороне от реновации и финансовых вливаний остался парк «Добросельский». Это - главный и единственный парк в восточном районе Владимира. И сейчас он, признали в мэрии города, находится в отвратительном состоянии. Открыли его 4 десятка лет назад. С тех пор ремонта и благоустройства зона отдыха не видела. Сейчас в парке работают детский и верёвочный городки, аттракционы, тир и картинг-клуб, площадки для верховой езды и зимнего катания. Что печально, казалось бы,«Добросельский» расположен в центре сложившейся жилой застройки, а в нём не всегда людно. Аттракционы давно устарели, пешеходные дорожки - износились. В администрации города заявили - пора исправить ситуацию и привести в порядок и этот нужный людям парк.
Так считают и жители. В 2018 году парк попал в ТОП5 общественных пространств, которые владимирцы хотели реконструировать по программе «Формирование комфортной городской среды». Но денег программы на парк, сообщили тогда в мэрии, не хватит даже на часть «Добросельского». На 5 объектов можно было потратить всего 22 миллиона, а после проведения работ, по условию программы, сквер или парк должен был предстать в «готовом» виде. По первоначальному проекту благоустройство только «Добросельского» оценивали в сумму свыше 600 млн рублей, и эта цифра для города неподъёмная и сейчас. Поэтому проводить реновацию решили поэтапно. Кроме того, мэрия предложила областной администрации поучаствовать в финансировании проекта на условиях «50 на 50». Пока решение «белого дома» не известно.
Город на «Добросельский» сможет выделить только 75 миллионов рублей. Если к финансированию присоединятся областные власти, то завершить работы можно будет за 2 года. Начать реконструировать парк намерены уже в 2020-м.
Народный выбор
Пока проекта реновации нет, как и сформированного бюджета на проведение работ. Зато возможность предложить идеи благоустройства парка дали жителям. В мэрии ждут от владимирцев готовые дизайн-проекты, лучшие из которых опубликуют на официальном сайте муниципалитета «для широкого общественного обсуждения». Идеи жителей, обещают в горадминистрации, учтут при разработке окончательного проекта реконструкции.
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин:
- Парк «Добросельский» открыли почти 40 лет назад. Со временем на его территории высадили пирамидальные тополя, дубы, туи, каштаны, заасфальтировали дорожки, установили детские аттракционы. Но, как справедливо говорят жители, аттракционы давно устарели, а дорожки стёрлись. Сейчас «Добросельскому» нужна масштабная реконструкция. Парк считается главным общественным пространством восточного района. Таким он должен и остаться, однако формат должен быть современным. Кому-то из проектировщиков хочется повторить во Владимире московское «Зарядье», другие исходят из скромных возможностей городского бюджета и предлагают ограничиться косметическим ремонтом. Я же сторонник «золотой середины», причём первое слово должно быть за жителями.
Власти уточняют, что проекты могут прислать как профессиональные проектировщики, так и студенты архитектурных и строительных специальностей или просто неравнодушные горожане. Письма мэрия ждёт по адресу: [email protected]
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