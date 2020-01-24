Илья Яббаров и Алена Рапунцель давно разошлись. Тем не менее, им удалось сохранить дружеские отношения. Бывшие влюбленные воспитывают общего сына.

Илья Яббаров и Алена Рапунцель давно разошлись. Тем не менее, им удалось сохранить дружеские отношения. Бывшие влюбленные воспитывают общего сына.Накануне девушка вернулась из Владивостока, где провела каникулы с наследником Богданом. Как оказалось, в это время ребенок серьезно заболел. Врачи диагностировали у малыша острый бронхит.При этом Алена публично обвинила Илью в том, что он не помог финансово. По словам Рапунцель, на лечение сына она отдала около 70 тысяч рублей."У нас Богдан болел, мы Новый год отметили в инфекционной больнице с температурой под 40. Илья звонил, узнавал, как мы. Но просто я перенервничала и на стрессе сбросила шесть килограммов, а он даже не предложил помощь, не переводил деньги. Вообще ничего!" – сетовала экс-возлюбленная Яббарова.Алена отметила, что отказалась от выплаты алиментов на Богдана. Тем не менее, ее шокировал тот факт, что в серьезной ситуации Илья не протянул ей и сыну руку помощи."Если бы я была на его месте, и у меня болел бы ребенок, я бы последнее для него отдала. Илья другой человек. Я хочу, чтобы это была его инициатива во благо сыну", – заявила Рапунцель.Как выяснилось, мужчина все-таки предлагал финансовую помощь. Он разговаривал об этом с матерью Алены – Татьяной Владимировной. Но та, в свою очередь, ответила отказом и не стала посвящать в это дочь. Когда Рапунцель узнала об этом, она поспешила извиниться перед Яббаровым.