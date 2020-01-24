Россияне стали более внимательно относиться к питанию своих четвероногих друзей. В основном это затронуло кошек и собак, сообщают Миски питомцев теперь наполняют более дорогими кормами. ..

Россияне стали более внимательно относиться к питанию своих четвероногих друзей. В основном это затронуло кошек и собак, сообщаютМиски питомцев теперь наполняют более дорогими кормами. Однако специалисты уверены, что это связано не с ростом цен, а с желанием граждан лучше ухаживать за животными. В частности, жители покупают продукты, чьи производители позиционируют их как "суперпремиальные", не завышая при этом цену. Эксперты отмечают, что пища зверей также стала более сбалансированный: повысился спрос как на сухой, так и на влажный корм, сообщает