Выздоровело и выписано ещё 149 человек

155 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено во Владимирской области за сутки. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.149 человек выздоровело и выписано из больниц. Умерло от COVID-19 в регионе за сутки шесть человек. Всего за время пандемии во Владимирской области выявлено 22 441 случаев опасной инфекции: выздоровело 19 726 человек, умерло 635 человек. Случаи инфицирования ковидом выявлены в 18 муниципалитетах Владимирской области. Больше всего новых больных COVID-19 во Владимире (37 случаев) и в Муроме (16 случаев).